Destroy All Humans! – Teaser-Trailer zur neuen Mission

Bei „Destroy All Humans!“ handelt es sich um ein Remake des Alien-Action-Abenteuers „DNS“ aus dem Jahr 2005. Die neue Version wird dank der Unreal Engine 4 nicht nur besser aussehen, sondern auch neue Inhalte bieten.

Unter anderem wird man eine verlorene Missionen spielen können, die das Entwicklerteam von Black Forest Games in den Tiefen der Archieve von Pandemic Studios, dem Entwickler des Originals, gefunden hat. Es handelt sich um eine unvollendete, nie veröffentliche neue Mission mitten in der Kampagne. Diese Mission wurde finalisiert und runderneuert.

THQ Nordic veröffentlicht „Destroy All Humans!“ samt neue Mission, modernisierter Steuerung und mehr am am 28. Juli 2020 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Weitere Informationen findet ihr auf der offiziellen Homepage des Spiels (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Destroy All Humans! - Lost Mission Teaser

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung