Im Rahmen der „Xbox Showcase“ präsentierten die Entwickler von GSC Game World einen ersten Trailer zu „S.T.A.L.K.E.R. 2“. Vor rund zehn Jahren wurde die Fortsetzung des im Jahre 2007 veröffentlichten Shooters erstmals angekündigt. Rund zwei Jahre später, im Jahre 2012, gaben die Entwickler bekannt, dass die Entwicklung des Spiels eingestellt wurde.

Im Jahre 2018 gab es dann von GSC Game World ein Lebenszeichen. So gab das Entwicklerstudio bekannt, dass die arbeiten an „S.T.A.L.K.E.R. 2“ wieder aufgenommen wurden. Bis zum heutigen Tage hat man jedoch nichts von dem kommenden Werk gesehen. Das lange Schweigen brachen die Macher am heutigen Tage. So gab man bekannt, dass „S.T.A.L.K.E.R. 2“ zuerst auf der Xbox Series X und den PC erscheinen wird.

„Im S.T.A.L.K.E.R.-Franchise ging es immer um die Zone. Wir sehen sie als eine eigenständige – und enorm wichtige – Figur der Serie. In der Welt, die wir im Game geschaffen haben, war die Atomkatastrophe im Kernkraftwerk Tschernobyl 1986 nicht die einzige, die sich ereignete. Die zweite Explosion traf den Reaktor im Jahr 2006 und schuf die Zone, wie wir sie kennen. Die Zone ist ein gefährlicher Ort, gefüllt mit mutierten Kreaturen, tödlicher Strahlung und einer außergewöhnlichen, anomalen Energie.“, so Zakhar Bocharov, PR Specialist bei GSC Game World

In dem Shooter erwartet euch eine offene Welt sowie ein Simulationssysten, wo die Monster und die Fraktionen, welche die Zone bewohnen, ständig miteinander interagieren. Das unter „A-Life“ bekannte System, das bereits mit „S.T.A.L.K.E.R.“ eingeführt wurde, wird in der Fortsetzung in einer neuen Version wiederkehren. So soll sich die Zone ständig verändern und lebendig wirken.

Der unter diesen Zeilen eingebettete Trailer gewährt euch einen ersten Blick auf die postapokalyptische Welt, die ihr bereisen könnt.

S.T.A.L.K.E.R. 2 - Official Trailer #1

Quelle: Pressemitteilung