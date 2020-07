State of Decay 3 – Der Kampf geht in die nächste Runde

Im Rahmen der „Xbox Games Showcase“ hat das Entwicklerstudio Undead Labs zusammen mit Xbox Game Studios „State of Decay 3“ angekündigt. Die Ankündigung erfolgte im Form eines Teaser-Trailers, den ihr weiter unten findet.

Die „State of Decay“-Reihe nahm im Jahre 2013 ihren Anfang. Veröffentlicht wurde das Spiel zur damaligen Zeit für die Xbox 360 und den PC. Eine Version für die Xbox One folgte 2015. Undead Labs veröffentlichten 2018 mit „State of Decay 2“ eine direkte Fortsetzung des Third-Person-Shooters für die Xbox One.

Der Teaser-Trailer präsentiert euch eine verschneite Welt und eine Überlebende, die auf ein unliebsames Wesen trifft. Wer mehr über die Spielreihe in Erfahrung bringen möchte, dann kann die offizielle Webseite aufsuchen: KLICK!

Announcing State of Decay 3

Quelle: Pressemitteilung