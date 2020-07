Psychonauts 2 – Neuer Trailer zeigt Raz in seinem neuen Abenteuer

Vor gut einem Jahr zeigte Entwickler Double Fine Productions den ersten Gameplay-Trailer von „Psychonauts 2“. Im Rahmen von „Xbox Games Showcase“ hat das Double Fine zusammen mit Xbox Game Studios einen neuen Trailer präsentiert.

In dem Spiel hat sich Razputin Aquato, ein ausgebildeter Akrobat und mächtiger junger Hellseher, sich seinen lebenslangen Traum verwirklicht, sich der internationalen Spionageorganisation der Psychonauten anzuschließen. Diese Superspione sind jedoch in Schwierigkeiten: Nach seiner Entführung ist ihr Anführer nicht mehr derselbe. Außerdem gibt es einen Maulwurf in der Organisation, der sich in ihrem Hauptquartier versteckt. Raz muss seine Kräfte nutzen, um den Maulwurf zu stoppen, bevor sie ihren geheimen Plan ausführen: den mörderischen Bösewicht Maligula von den Toten zurückzubringen.

„Psychonauts 2“ soll 2021 für Xbox One, Xbox Series X, PC, Mac, Linux und PlayStation 4 erscheinen. Hinzu wird das Spiel Teil von des Xbox Game Pass.

Psychonauts 2 // Brain in a Jar Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung