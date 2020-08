NBA 2K21 – Neuer Trailer zeigt mehr von dem Spiel

Mit einem neuen Trailer zeigt 2K Szenen aus „NBA 2K21“. Unter anderem sind viele Stars aus der Welt des Basketballs zu sehen, die Buzzer Beater, Überflieger-Dunks, Blocks und mehr ausführen.

Entwickler von Visual Concepts werden das Spiel am 4. September 2020 für PC (Steam), Nintendo Switch, Xbox One und PlayStation 4 erscheinen wird. Außerdem wird es eine Version für Google Stadia, PlayStation 5 und Xbox Series X geben. Weitere Informationen rund um das Spiel, wie zum Beispiel Mein Team, Meine Karriere und mehr, sollen in den kommenden Wochen erscheinen.

NBA 2K21: Everything is Game (Current Gen Gameplay)

Quelle: Pressemitteilung