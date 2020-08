Subnautica und Subnautica: Below Zero kommen für Nintendo Switch

Im Rahmen der Nintendo Indie World Showcase haben die Verantwortlichen von Unknown Worlds Entertainment eine Nintendo Switch-Version von „Subnautica“ und dem Nachfolger „Subnautica: Below Zero“ angekündigt. Die Titel werden aktuell in Zusammenarbeit mit Shiny Shoe and Unity Professional Services für die Switch entwickelt. Der Release erfolgt voraussichtlich im Frühjahr 2021.

In „Subnautica“ erkunden ihr die Tiefen einer außerirdischen Unterwasserwelt voller Wunder und Gefahren. Es gilt Rohstoffe zu sammeln, nützliche Gegenstände zu bauen, Raubtieren zu entwischen – und das Geheimnis des Planeten zu lüften, auf dem ihr notgelandet seid. Entdeckernaturen, die ein eiskaltes Abenteuer suchen, können zudem in die Fortsetzung des Spiels eintauchen: In dem Sequal „Below Zero“ erkunden sie das eisige Ökosystem des Planeten 4546B.

Die Homepage zu den beiden Spielen findet ihr hier: KLICK!

Subnautica & Subnautica: Below Zero Nintendo Switch Announce

Quelle: Pressemitteilung