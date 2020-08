Observer System Redux – Video zeigt Grafikunterschiede

Im neuen Video werfen die Entwickler von Bloober Team einen genaueren Blick auf die Grafik von „Observer System Redux“, die die Remaster Version auf PlayStation 5 und Xbox Series X bieten soll. Die Neuauflage des 2017 erschienenen Spiels „Observer“ wird auf den kommenden Konsolen neue Animationen und Models sowie verbesserte Licht- und Partikeleffekte bieten. Außerdem wurden die Texturen überarbeitet, damit das Spielerlebnis mit 4K-Auflösung und 60 FPS abgerundet wird.

In dem Cyberpunk-Thriller schreiben wir das Jahr 2084. Nachdem eine digitale Plage namens „Nanophage“ tausende Menschen tötete, die ihr Verstand und Körper mit Augmentationen ausgestattet hatten, folgte ein Krieg, wodurch Unternehmen an die Macht kamen, die eine Gesellschaft der Unterdrückung schufen. Als Spieler schlüpft ihr in die Rolle von Daniel Lazarski. Er ist ein sogenannter Observer. Sie sind Teil der Unternehmen und auf das Hacken des Gedächtnisses und Erinnerungen anderer Menschen spezialisiert.

Die Homepage von „Observer System Redux“ findet ihr hier: KLICK!

Observer System Redux - Next-Gen Graphics of Retro Future

Quelle: Pressemitteilung