Remnant: From the Ashes – Launch-Trailer von „Subject 2923“

Heute erscheint mit „Subject 2923“ der letzte DLC für „Remnant: From the Ashes“ auf PC, Xbox One und PlayStation 4. Passend präsentierten Perfect World Entertainment und Gunfire Games einen neuen Trailer. Zudem wurde heute die Complete Edition des Spiels veröffentlicht, die neben dem Hauptspiel sowie die beiden DLCs „Swamps of Corsus“ und „Subject 2923“ beinhaltet.

Im letzten DLC erlebt ihr den neuen Kampagnenmodus „Testperson 2923“, der die postapokalyptische Story des Spiels abschließt. Der DLC enthält außerdem zwei einzigartige Zonen, komplett neue Quests, Bosse, Waffen, Schmuckstücke, Rüstungssets und vieles mehr.

„Die Veröffentlichung von Subject 2923 markiert und feiert das einjährige Jubiläum von Remnant: From the Ashes“, so David Adams, Präsident von Gunfire Games. „Remnant war eine äußerst lohnende Erfahrung für alle hier bei Gunfire, denn wir haben viel positive Unterstützung von unserer Spieler-Community erhalten. Nach einem unglaublichen Jahr für Remnant sind wir bereit, ein neues Kapitel zu beginnen – doch vorher freuen wir uns, den Fans einen letzten und großen DLC zu hinterlassen, der bestimmt allen gefallen wird.“

Remnant: From the Ashes – „Subject 2923“ (Herstellerangaben)

Neuer Kampagnenmodus – Testperson 2923: In dieser neuen Kampagne entdecken Spieler die Ursprünge der Träumer und in welchem Zusammenhang sie mit der gefürchteten Saat stehen – und setzen die Geschichte von Remnant: From the Ashes fort, indem sie zur Hauptstation und an andere neue Orte reisen.

– Testperson 2923: In dieser neuen Kampagne entdecken Spieler die Ursprünge der Träumer und in welchem Zusammenhang sie mit der gefürchteten Saat stehen – und setzen die Geschichte von Remnant: From the Ashes fort, indem sie zur Hauptstation und an andere neue Orte reisen. Neue Zonen, Bosse und Quests : Von ländlichen Gebieten und einer verlassenen Militärbasis auf der zerstörten Erde bis zu den frostigen und unerbittlichen Höhen der Gebirgswelt von Reisum: Spieler stellen sich neuen intensiven Herausforderungen und setzen den Kampf ums Überleben fort.

: Von ländlichen Gebieten und einer verlassenen Militärbasis auf der zerstörten Erde bis zu den frostigen und unerbittlichen Höhen der Gebirgswelt von Reisum: Spieler stellen sich neuen intensiven Herausforderungen und setzen den Kampf ums Überleben fort. Überlegene Feuerkraft : Spieler rüsten ihre Charaktere aus, um diese gefährlichen neuen Erlebnisse zu bewältigen. Sie können aus einer Vielzahl an neuen Waffen und Modifikationen, neuen Rüstungssets und Skins sowie neuen Schmuckstücken wählen.

: Spieler rüsten ihre Charaktere aus, um diese gefährlichen neuen Erlebnisse zu bewältigen. Sie können aus einer Vielzahl an neuen Waffen und Modifikationen, neuen Rüstungssets und Skins sowie neuen Schmuckstücken wählen. Updates für Überlebens (Swamps of Corsus erforderlich) -, Abenteuer- und Hardcore-Modus: Im Überlebens*- und Abenteuermodus warten neue Gefahren, da Monster, Dungeons und Bosse von Reisum dynamisch hinzugefügt werden, während der Überlebensmodus* und Hardcore-Modus eine Reihe neuer Belohnungen enthält.

Wie immer findet ihr weitere Informationen rund um das Spiel und dessen DLC auf der Homepage (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Remnant: From the Ashes – Subject 2923 | Launch-Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung