In diesem Jahr wird ein neues „Call of Duty“ erscheinen. Ein Geheimnis ist dies schon lange nicht mehr, da in den vergangen Wochen immer wieder Gerüchte aufkamen, die sogar schon den Namen verrieten. Wie zu erwarten, wird der kommende Ableger auf den Namen „Call of Duty: Black Ops Cold War“ hören.

Die Vorstellung möchte Activision am 26.08.2020 vornehmen. Einen ersten Teaser-Trailer gibt es bereits schon heute, den ihr euch unter diesen Zeilen zu Gemüte führen könnt. An der Entwicklung von „CoD: Black Ops Cold War“ sind dieses Mal die Studios Treyarch, Infinity Ward und Beenox beteiligt.

„Call of Duty: Black Ops Cold War“ könnte noch in diesem Jahr erscheinen. Ein Release für die Plattformen PC (Battle.net), PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X gilt nahezu als sicher. Weitere Informationen teilen wir mit euch, wenn das Spiel offiziell enthüllt wurde.