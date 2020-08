Games with Gold – Diese Xbox-Spiele gibt es im September 2020

Nur noch wenige Tage bis ein neuer Monat anbricht und die Xbox Live Gold-Mitglieder neue Spiele durch das Games with Gold-Programm erhalten. Microsoft hat wieder vier Spiele aus verschiedenen Genre ausgesucht und wird diese in den kommenden Wochen für Abonnenten auf Xbox One und Xbox 360 zur Verfügung stellen.

Dies sind die Spiele im September 2020

Tom Clancy’s The Division – 1. bis 30. September (Xbox One)

The Book of Unwritten Tales 2 – 16. September bis 15. Oktober (Xbox One)

de Blob 2 – 1. bis 15. September (Xbox 360 / Xbox One)

Armed and Dangerous – 16. bis 30. September (Xbox 360 / Xbox One)

Xbox-Spiele mit „Games with Gold“ im August 2020

Portal Knights – 1. bis 31. August (Xbox One)

Override: Mech City Brawl – 16. August bis 15. September (Xbox One)

MX Unleashed – 1. bis 15. August (Xbox One / Xbox 360)

Red Faction II – 16. bis 31. August (Xbox One / Xbox 360)

Xbox - September 2020 Games with Gold

