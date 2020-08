„Little Nightmares 2“, das neuste Projekt aus dem Hause Bandai Namco Entertainment und Tarsier Studio, ist in den letzten Monaten in der Versenkung verschwunden. Im Rahmen der gamescom 2020 meldeten sich die Unternehmen jedoch zurück und gaben bekannt, wann das Spiel erscheinen wird. Außerdem wurde ein neuer Gameplay Trailer veröffentlicht, den ihr unter diesen Zeilen begutachten könnt.

In den Mittelpunkt der Geschichte von „Little Nightmares II“ rückt „Mono“, ein kleiner Junge, der in einer Welt gefangen ist, die von einem mysteriösen, summenden Signal verändert wurde. Zusammen mit Six versucht er die düsteren Geheimnisse dieser Welt aufzudecken. Gleichzeitig müssen die beiden aber auch vor den abscheulichen Bewohnern dieser Welt fliehen, die das Duo gefangen nehmen wollen.

Am 11. Februar 2021 erscheint „Little Nightmares II“ für PC, Xbox One, Nintendo Switch und PlayStation 4. Die zukünftigen Besitzer der Xbox Series X und PS5 gehen allerdings nicht leer aus. Wie Publisher Bandai Namco bestätigte, wird das Spiel im Laufe des nächsten Jahres für die kommenden Konsolen erscheinen. Käufer der Xbox One- bzw. PS4-Version dürfen sich auf ein kostenloses Next-Gen-Upgrade freuen.