Derzeit werkelt Bandai Namco am Action-RPG namens „Scarlet Nexus“. Im Rahmen der gamescom 2020, die in diesem Jahr leider nur in digitaler Form stattfindet, präsentierte das Unternehmen einen neuen Trailer, der die Kräfte der Psioniker in den Mittelpunkt rückt.

In der Geschichte des Spiels schlüpft ihr in die Rolle von Yuito Sumeragi, der die Kraft der Psychokinese beherrscht. Dadurch kann man Teile der Umgebung anheben, zerbrechen und werfen, um so Angriffs-Kombos aufzubauen und die Gegner zu besiegen.

In einer weit entfernten Zukunft wurde ein Hormon im menschlichen Gehirn entdeckt, dass den Menschen übernatürliche Kräfte verleiht und somit die Welt komplett veränderte. Der Beginn dieser neuen Ära für die Menschheit wurde durch den Angriff gefährlicher Mutanten, genannt „Die Anderen“, unterbrochen, die es auf die Gehirne der Menschen abgesehen haben.

Da normale Waffen diesen Eindringlingen nichts anhaben können, wurden stattdessen die Menschen mit besonders ausgeprägten psychischen Fähigkeiten in den Kampf geschickt, um das Fortbestehen der Menschheit zu sichern. Seitdem wird nach diesen speziellen Talenten gesucht, um sie für die Other Suppression Force, die letzte Verteidigungslinie der Menschheit, zu rekrutieren. Als Sumeragi gilt es die futuristische Stadt New Himuka zu erforschen und das Geheimnis einer Brain-Punk-Zukunft, die zwischen Technologie und übernatürlichen Fähigkeiten gefangen ist, zu enthüllen

„Scarlet Nexus“ erscheint für den PC, Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4 und PlayStation 5. Einen Release-Termin gibt es allerdings noch nicht.