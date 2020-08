Morbid: The Seven Acolytes – Neues Video zeigt Gameplay aus dem Action-RPG

Mit einem rund drei Minuten langem Video, stellen euch die Entwickler von Still Running das Action-RPG „Morbid: The Seven Acolytes“ vor. Zu sehen sind allerhand Gameplay-Szenen aus dem kommenden Spiel, das voraussichtlich noch dieses Jahr die PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One und den PC erreichen wird.

Das Ziel des Spiels ist es, die sieben Akolythen zu besiegen, die das Königreich unterjochen. „Morbid: The Seven Acolytes“ ist laut Merge Games im „Souls-like“-Genre angesiedelt. Herausfordernde Gegner, Mini-Bosse und riesige Bosskämpfe soll euch das Leben schwer machen. Verschiedene RPG-Elemente, wie Quests, Anpassungen und Upgrades sollen bei der Reise durch die verfluchten Länder des Königreiches helfen.