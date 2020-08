Gleich zwei neue Trailer veröffentlichten die Entwickler von Frogwares zu ihrem neuen „Sherlock Holmes“-Abenteuer. Die beiden Trailer gewähren einen Blick in eine Welt, die von Korruption, Verbrechen und Gewalt beherrscht wird.

„Sherlock Holmes: Chapter One“ erzählt die Geschichte eines jungen und rebellischen Mannes, der sich wegen einer alten Verletzung zurück an die Mittelmeerküste gezogen hat, wo seine Mutter starb. Doch hinter der lebhaften urbanen Fassade folgt das Inselleben einem unheilvolleren Rhythmus. Verbrechen und Korruption, eine verdrehte Vorstellung von Gerechtigkeit und Moral sind nur einige wenige Stolpersteine, auf die Holmes bei seiner Suche nach der Wahrheit stößt.

Erscheinen soll das Spiel voraussichtlich im Laufe des kommenden Jahres. Die Entwickler peilen eine Veröffentlichung auf PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X an. Die PC-Spieler haben dieses Mal die freie Wahl. So erscheint „Sherlock Holmes: Chapter One“ via Steam, Epic Games Store und ohne DRM auf GOG.

World of Crime | Sherlock Holmes Chapter One

