Seit längerem befindet sich der Cyberpunk-Thriller nach Lovecraft-Art namens „Transient“ bei den Entwickler der Stormling Studios in der Mache. Im Rahmen der gamescom 2020 verkündete Publisher Iceberg Interactive, dass das Spiel im Oktober 2020 das Licht der Welt erblicken wird. Einen konkreten Release-Termin nannte man jedoch nicht. Allerdings veröffentlichten die Unternehmen einen neuen Trailer, der ein wenig mehr von der Welt zeigt, in der die Geschichte von „Transient“ angesiedelt ist.

„Transient“ spielt in einer fernen, postapokalyptischen Zukunft, wo die die letzten verbliebenen Menschen in einer umschlossenen Zitadelle leben, die den Namen Domed City Providence trägt. In dieser letzten Zuflucht der Menschheit stößt Randolph Carter, ein Mitglied der berüchtigten Hacker-Gruppe ODIN, zufällig auf die schreckliche Wahrheit, die seinen Verstand auflösen und seine Existenz infrage stellen könnte.

Das Spiel erscheint für PC, Xbox One und PlayStation 4.