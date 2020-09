Noch diesen Monat werden 2K und Hangar 13 das Remake von „Mafia“ veröffentlichen. Mit einer neuen Videoreihe gehen die beiden Unternehmen auf die Einzelspieler-Kampagne ein und heben unterschiedliche Aspekte der Erfahrung vor. Das erste Video, das den Namen „Willkommen in Lost Heaven“ trägt, stellt die Kulisse des Spiels vor.

Nächsten Donnerstag, am 10. September, planen 2K und Hangar 13 die Veröffentlichung des zweiten Videos, das sich mit den überarbeiteten Schieß- und Fahrmechaniken auseinandersetzt. Am darauffolgenden Donnerstag, am 17. September, befasst sich ein drittes Video mit den Missionen, die Tommy Angelos Reise durch Lost Heavens kriminelle Unterwelt bestimmen. Das letzte Video soll am 23. September folgen, das die orchestrale Untermalung des Spiels in den Mittelpunkt rückt.

Am 25. September 2020 erfolgt dann der Release von „Mafia: Definitive Edition“ für PC (Steam, Epic Games Store), Xbox One und PS4.