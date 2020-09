Nach einem Leak des Magazins Windows Central, das unter anderem die Xbox Series S enthüllte, bestätigte Microsoft am heutigen Tage die Echtheit der kleinen Konsole in den sozialen Netzwerken. So gab das Unternehmen bekannt, dass der kleine Ableger der Xbox Series X zum Preis von 299 US-Dollar den Handel erreichen wird.

Microsoft nannte jedoch nicht, welche Hardware in der kleinen Konsole steckt. In Kürze möchte man sich zum neuen Modell äußern. Wie Windows Central weiter in Erfahrung brachte, erscheinen beide Next-Gen-Konsolen am 10. November 2020. Der Release-Termin der Konsolen wurde jedoch von Microsoft nicht offiziell bestätigt.

Da wir an dieser Stelle nicht weiter auf die Leaks und Gerüchte eingehen möchten, verweisen wir euch direkt auf den Artikel, den Windows Central veröffentlichte. Den Artikel findet ihr hinter diesem Link. Sobald uns offizielle Informationen vorliegen, werden wie sie natürlich veröffentlichen.

Quelle: Windows Central, Microsoft