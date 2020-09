Dirt 5 – Release-Termin für Xbox Series X und Xbox Series S

Erst vor kurzen gab Codemasters bekannt, dass das Rennspiel „Dirt 5“ am 6. November 2020 für PC, Xbox One und PlayStation 4 erscheinen wird. Jetzt kündigten die Verantwortlichen an, dass das Spiel auch ein Launch-Titel der neuen Microsoft-Konsole sein wird. Da die Xbox Series X und Xbox Series S am 10. November 2020 erscheinen, wird am selben Tag auch „Dirt 5“ für diese Plattformen erhältlich sein. Der Titel unterstützt Xbox Smart Delivery.

Außerdem wurde ein neuer Gameplay-Trailer veröffentlicht, der uns nach New York führt und dort in klassischen Rally-Fahrzeugen der Hersteller Ford oder Peugeot über den East River preschen lässt. Das „Ice-Breaker“-Event vor Roosevelt-Island findet bei finsterer Nacht statt und bietet eine besonders eindrucksvolle Racing-Erfahrung in unglaublicher Atmosphäre mit faszinierenden Lichteffekten und spektakulärem Feuerwerk. Bis zu 12 Fahrzeuge können sich im Rahmen der „Ice-Breaker“-Events auf Renstrecken in unterschiedlichen Layouts und an den verschiedensten Veranstaltungsorten beteiligen.

„Nichts schlägt einen Winterabend in New York – vor allem dann nicht, wenn dieser mit Rally-Fahrzeugen auf dem East River verbracht wird. Es erfordert Skill und Mut, um über da Ice zu driften und zu schlittern und es bedarf nur eines kleinen Fehlers, um in Bruchteilen von Sekunden vom ersten auf den letzten Platz zu fallen,“ sagt Robert Karp, Development Director für DIRT 5 bei Codemasters. „Wir freuen uns übrigens sehr darüber, dass DIRT™ 5 zu den Launch-Titeln der Xbox Series S/X zählt und wir können es kaum erwarten, schon bald weitere Details bekannt geben zu können.“

DIRT 5 Gameplay | New York Ice Racing Under Fireworks! | Xbox Series X / Series S, PS5

Quelle: Pressemitteilung