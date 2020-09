Dirt 5 – Neues Gameplay-Video zeigt das Spiel auf der Xbox Series S

Letzte Woche gab Codemasters bekannt, dass das Rennspiel „Dirt 5“ ein Launch-Titel der Xbox Series X und Xbox Series S sein wird. Heute folgte ein Gameplay-Video, das auf der Xbox Series S aufgenommen wurde. Das Video zeigt einen sogenannten „Rock Bouncer“ im Rahmen eines extremen „Path Finder“-Events in Italien.

Robert Karp, Development Director bei Codemasters für DIRT 5 sagt: “Die italienische Marmor-Mine zu bezwingen, ist eine Herausforderung, bei der immer wieder neue Gefahren hinter jeder nächsten Ecke lauern. Die Spieler müssen ihren Instinkten vertrauen und ihren Weg knallhart durchziehen, wenn sie es unversehrt bis nach oben schaffen wollen.“

„Dirt 5“ erscheint am 6. November 2020 für PC, Xbox One und PlayStation 4. Der Release für die neuen Xbox-Konsolen erfolgt am 10. November 2020. Der Titel unterstützt Xbox Smart Delivery. Eine Version für PlayStation 5 und Google Stadia soll später folgen. Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen und Trailer findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

DIRT 5 | Xbox Series S | Official Next-Gen Gameplay

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung