Dog Duty – Launch-Trailer zum Release auf PC und Konsolen

Das Zwei-Personen-Entwicklerstudio Zanardi & Liza hat jetzt zusammen mit Publisher SOEDESCO das Echtzeit-Taktikspiel „Dog Duty“ für Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 und PC (Steam) veröffentlicht. Was einst als kleines Projekt anfing, hat sich in den letzten sechs Jahren zu einem vollständigen Spiel entwickelt.

In dem Titel übernimmt ihr die Kontrolle über einen Trupp aus drei Charakteren. Aus der Vogelperspektive versucht ihr einen großkotzigen Oktopus-Kommandanten und dessen Armee daran zu hindern, den Weltfrieden zu gefährden. Den eigenen Trupp könnt ihr frei in der Welt bewegen und die Feinde aus allen möglichen Fahrzeugen heraus bekämpfen.

Dog Duty - Launch Trailer

Quelle: Pressemitteilung