Quantum Error – Das Horrorspiel erscheint auch für die Xbox Series X / S

Das Horrorspiel „Quantum Error“, das derzeit bei TeamKill Media entsteht, wurde bislang für die PS4 und PS5 angekündigt. Bislang ging man davon aus, dass der Titel nur für die Konsolen aus dem Hause Sony erscheint. Wie die Entwickler nun bekannt gaben, wird „Quantum Error“ auch für die Xbox Series X erscheinen. Die PS5- und Xbox Series X-Versionen erscheinen am selben Tag.

Bislang konnte TeamKill Media nicht über die Xbox Series X / S-Version sprechen. So vermittelten die Entwickler den Eindruck, dass „Quantum Error“ nur für die PlayStation-Konsolen erscheinen wird. In einem Tweet erklären TeamKill Media die Situation, die zu Missverständnissen geführt hat. Jedenfalls möchte man mit der Veröffentlichung des Spiels auf einer weiteren Plattform mehr Spieler erreichen. Eine Version für Xbox One folgt allerdings aus Performance-Gründen wohl nicht.

„Quantum Error“ versetzt euch nach Kalifornien. Die Monad Quantum Research befindet sich 30 Meilen vor der Küste des sonnigen Bundesstaates. Als eines Tages ein Feuer ausbrach, wird das Garboa Fire Department in San Francisco zur Hilfe gerufen. In der Rolle von Captain Jacob Thomas und seiner Crew müsst ihr so viele Menschen wie nur möglich aus der brennenden Fabrik retten und das Feuer bekämpfen. Doch die Rettungsmission ist kein gewöhnlicher Auftrag.

Power Your Dreams - Quantum Error | Xbox Series X Teaser

Quelle: TeamKill Media / Twitter