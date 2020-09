Hearts of Iron IV – Neuer DLC „Battle for the Bosporus“ angekündigt

Mit „Battle for the Bosporus“ wird das Entwicklerteam von Paradox Development Studio ihr Grand-Strategy-Spiel „Hearts of Iron IV“ abermals erweitern. Es handelt sich dabei um ein Länderpaket, das euch durch neue Ereignisse und Entscheidungswege die Geschicke Bulgariens, Griechenlands oder der Türkei durch Jahre der Ungewissheit und des Konflikts lenken lässt.

Features von Hearts of Iron IV – Battle for the Bosporus

Nationaler Schwerpunktbaum für Bulgarien: Spieler arbeiten am Ausgleich der Fraktionen in einem geteilten Land oder Rückgewinnung von 1919 verlorenem Territorium. Sie rekreieren das historische Bündnis mit Deutschland oder widerstehen dem deutschen Druck auf Zar Boris und setzen sich für ein freies Bulgarien ein.

Nationaler Schwerpunktbaum für Griechenland: Von politischer Spaltung zerrissen, wird die griechische Neutralität von den umstrittenen Metaxas aufrechterhalten. Spieler bauen eine starke Beziehung zu den Alliierten unter der Führung von König Georg II. auf, folgen den Erzkonservativen in den Faschismus oder stellen den Ruhm des griechischen Reiches im Osten wieder her.

Nationaler Schwerpunktbaum für Türkei: Nationaler Fokus-Baum für die Türkei: Im letzten Krieg ihres Imperiums beraubt, welche Zukunft hat die Türkei in einem neuen Krieg? Spieler setzen die Reformen des Kemalismus fort oder stoppen sie, treten als Beschützer des Balkans in einer neuen regionalen Fraktion auf, setzen den Sultan wieder auf den Thron oder gründen einen neuen islamischen Staat.

Neue Musikstücke

Neue 3D-Einheitenmodelle für die Armeen des Balkans und der Türkei

Einzigartige Voice-Overs für Bulgarien, Griechenland und die Türkei

„Battle for the Bosporus“ wird am 15. Oktober 2020 für „Hearts of Iron IV“ erscheinen. Interessierte Spieler können den DLC für 9,99 Euro (UVP), unter anderem auf Steam (siehe hier), erwerben.

Hearts Of Iron IV: Battle for the Bosporus | Announcement Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung