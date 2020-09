The Last Of Us Part II – Mondo und Sony Masterworks bringen den Soundtrack auf Vinyl

Im Zuge des sogenannten „Last of Us Day 2020“, der auch unter den Namen „Outbreak Day“ bekannt ist, hat für Sony und Entwickler Naughty Dog einen besonderen Stellenwert. Denn am 26. September erreichte die „Cordyceps“-Pilzinfektion eine kritische Masse und der nationale Notstand wurde ausgerufen. Was dann passierte, wissen die Spieler von „The Last of Us“ nur zu gut.

Zur Feier des Tages veröffentlicht Naughty Dog verschiedene Merchandise-Artikel, die nur in begrenzter Stückzahl zur Verfügung stehen. So auch die Vinyl-Auflage des Soundtracks von „The Last of Us Part II“, den ihr ab sofort im Store von Mondo vorbestellen könnt.

Der Soundtrack, der aus der Feder von Gustavo Santaolalla und Mac Quayle stammt, erscheint im kommenden Jahr auf zwei Vinyl. Neben einer schwarzen Standard-Version, bietet Mondo eine limitierte Auflage an, dessen Vinyl durchsichtig und mit gesprenkelten Mustern in den Farben Orange und Blau versehen sind.

Das Artwork der beiden Ausgaben stammt von der englischen Comiczeichnerin Tula Lotay. Des Weiteren liegt ein bedrucktes Inlay bei, wo Co-Writer und Director von Naughty Dog Neil Druckmann einige Worte an den Fans richtet.

Die „The Last of Us II“-Vinyl schlägt mit 35 US-Dollar zu Buche. Hinzu kommen noch rund 18 US-Dollar für den Versand und mögliche Gebühren für die Einfuhr, da Mondo die Ware aus den Vereinigten Staaten verschickt. Den Store von Mondo findet ihr hinter diesem Link.

Im deutschen PlayStation Blog gibt es noch weitere Informationen zu den neuen Sammlerstücken, die sich um „The Last of Us“ drehen. Außerdem wurde eine Webseite eingerichtet, die den „The Last of Us Day 2020“ in den Mittelpunkt rückt.

Quellen: Mondo, PlayStation Blog, Sony