Dynasty Warriors 9 Empires – Für PC und Konsolen angekündigt

„Dynasty Warriors 9 Empires“ ist der neuste Teil des „Dynasty Warriors“-Franchises, den Koei Tecmo und Entwickler Omega Force im Frühjahr 2021 veröffentlichen wollen. Der Release soll für PC (Steam), Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X / S, PlayStation 4 und PlayStation 5 stattfinden.

„Dieses Jahr feiert Dynasty Warriors sein 20 jähriges Jubiläum“, erläutert Producer Akihiro Suzuki „und nichts ist aufregender, als dieses Ereignis mit unseren treuen Fans zu feiern, indem wir das erste Spiel der Warriors-Serie auf die Next-Gen-Konsolen bringen. Eine zweite Premiere wird es ebenfalls geben: ein neues Dynasty Warriors-Spiel zur Erstveröffentlichung auf der Nintendo Switch!“

Suzuki fügt hinzu: „Die ist das erste neue Empires-Spiel seit fünf Jahren, und ich kann es kaum erwarten, den Fans das ultimative Empires-Erlebnis zu präsentieren, auf das sie gewartet haben.“

In dem neuen Teil erwartet euch wieder die 1-vs.-1000-Action in Kombination mit strategischen Elementen, inklusive des Kommandos über Einheiten. Als Spieler begibt ihr euch auf das Unterfangen das alte China zu erobern. In Belagerungskämpfen können digitale Feldherren ihre Truppen aussenden, so dass diese wichtige strategische Ziele, beispielsweise Festungen, erobern.

So erlebt ihr Kämpfe um zentrale Punkte auf dem Schlachtfeld, die ihr mithilfe von Feuerattacken, Kriegslisten, Belagerungswaffen und teilweise auch einfach durch die simple Ausführung der vorgegebenen Strategien durch die Kommandeure, die den eigenen Truppen den Befehl zum Angriff erteilen.

Zu den neuen Features gehört unter anderem ein erweiterter Editor, mit dessen Hilfe ihr euren eigenen Wunsch-Offizier erstellen könnt. Dieser kann durch ein neues System auf neue Art und Weise mit den Helden des alten Chinas interagieren.

Zudem könnt ihr in das Leben eines unabhängigen Offiziers eintauchen, als ein gutmütiger Herrscher auftreten, oder als boshafter Bürger agieren. Dies soll eine lebensechtere und immersivere Three-Kingdoms-Welt ermöglichen, mit stetig wechselnden zwischenmenschlichen Beziehungen und dramatischen Ereignissen, in denen die Beziehungen der Charaktere untereinander, einen noch höheren Stellenwert einnehmen.

Hier findet ihr die Homepage von „Dynasty Warriors 9 Empires“: KLICK!

DYNASTY WARRIORS 9 EMPIRES - Teaser Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung