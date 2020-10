Call of Duty: Black Ops Cold War – Erste Videos zum Zombies-Modus

Activision, Treyarch und Raven Software haben jetzt ersten Videomaterial von dem Zombies-Modus in „Call of Duty: Black Ops Cold War“ veröffentlicht. In diesem Koop-Modus seid ihr Teil von Requiem, einem internationalen Einsatzteam, das von der CIA unterstützt wird.

Unter der Leitung von Grigori Weaver, erkunden die Agenten von Requiem einen Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg, der nicht nur unter dem Zahn der Zeit gelitten hat. Eine unter sowjetischer Führung und in Rivalität zu Requiem stehende Division, die Omega-Gruppe, hat ebenfalls großes Interesse daran, die Kräfte dort zu untersuchen und sich zunutze zu machen.

Der Zombies-Modus im neusten Teil der „Call of Duty“-FPS-Reihe wird erstmal Cross-Gen und Play unterstützen. Dadurch können Teams aus Spielern von diversen Plattformen zusammen auf die Jagd gehen. Zudem bringt die Spielzeit in dem Modus auch Fortschritte im Battle Pass. Außerdem kehren die klassischen Extras, wie Tempo-Cola und Juggernog zurück.

„Call of Duty: Black Ops Cold War“ wird am 13. November 2020 erscheinen.

Call of Duty®: Black Ops Cold War - Zombies-Filmsequenz

Call of Duty®: Black Ops Cold War - Zombies-Ankündigungstrailer

Call of Duty®: Black Ops Cold War - Zombies First Look

