Ori-Serie – Box-Version für Switch und Collector’s Edition

Nachdem letzten Monat „Ori and the Will of the Wisps“, der zweite Teil der Plattformer-Serie im Nintendo eShop für Nintendo Switch erschien, wurde jetzt bekannt gegeben, dass eine Retail-Version beider Spiele für die Switch erscheinen wird. Moon Studios und Xbox Game Studios bringen die Box-Version zusammen mit Publisher Skybound Games passend zum Weihnachtsgeschäft auf den Markt, und zwar am 8. Dezember 2020.

Die Handelsversionen der beiden Spiele werden sechs Sammelkarten und den digitalen Soundtrack des jeweiligen Spiels enthalten, der von Gareth Coker komponiert wurde. Diese Standard Edition sind für 39,99 Euro (UVP) erhältlich.

„Wir freuen uns, dass wir mit Moon Studios und Xbox Game Studios zusammenarbeiten können, um den Fans noch mehr Premium-Inhalte für diese beliebte Serie zu bieten“, so Jon Gibson und Amanda White, Mitgründer von iam8bit. „Sowohl Ori and the Blind Forest als auch Ori and the Will of the Wisps sind als emotionsgeladene Spiele bekannt und wir könnten nicht glücklicher sein, die denkwürdigsten Momente durch diese speziellen physischen Editionen in Erinnerung zu behalten.“

Am gleichen Tag wird iam8bit außerdem eine Collector’s Editionen für Xbox One, Nintendo Switch und PC veröffentlichen. Für 149,99 Dollar bekommt ihr folgendes:

Premium “Transforming” Display Box mit Glow-in-the-Dark Finish

Stained Glass style Art Piece

“The Flora & Fauna of Ori” Field Guide

Sketchbook Zine

Collectible Art Card Set

Hard Enamel, Glow-in-the-Dark Pin

Digital Download Cards des Soundtrack der beiden Spiele

Physical Editions der beiden Spiele, inklusive eines exklusiven Reversible Cover Art (Region Free – Worldwide Compatibility)

Die Collector’s Edition sind im Store von iam8bit vorbestellbar und zwar hier: KLICK!

Ori and The Will of The Wisps – Nintendo Switch Physical Edition Announcement German Trailer

Quelle: Pressemitteilung