Dirt 5 – Gameplay-Video zeigt italienische Rally Cross-Strecke

Auch diese Woche zeigt Entwickler Codemasters eine weitere Rennstrecke aus „Dirt 5“. Diesmal brettern die Rally-Boliden auf einer Schotterpiste vor der Kulisse aus römischen Aquädukten.

Robert Karp, Development Director für DIRT 5 bei Codemasters sagt: „Italien hat mehrfach unter Beweis gestellt, einfach ein unglaubliches Setting für packendes Racing zu sein. Die kurvige Strecke durch eine verlassene Minde, unterhalb der eindrucksvollen Brückenkonstruktionen der Ponti di Vara haben das Team zwar herausgefordert, aber Spieler werden die Strecke lieben. FIA World Rallycross-Fahrzeuge in DIRT 5 zu integrieren, war für uns ein absolutes Muss, nicht nur wegen ihres Speeds und ihrer Agilität, sondern auch wegen ihrer stylischen Ästhetik und weil sie einfach perfekt in ein Spiel wie unseres hineinpassen.“

„Dirt 5“ erscheint am 6. November 2020 für PC, Xbox One und PlayStation 4. Der Release für die neuen Xbox-Konsolen erfolgt am 10. November 2020. Der Titel unterstützt Xbox Smart Delivery. Eine Version für PlayStation 5 (noch dieses Jahr) und Google Stadia (erst 2021) soll später folgen. Die Homepage des Rennspiels findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen, Videos und Trailer findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

DIRT 5 | Rally Cross Racing on Incredible Italy Circuit | Xbox Series X|S, PS5

Quelle: Pressemitteilung