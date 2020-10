Overcooked! All You Can Eat – Trailer gewährt einen Blick auf die Next-Gen-Version

Für die kommenden Next-Gen-Konsolen aus dem Hause Sony und Microsoft, veröffentlichen die beiden Unternehmen Ghost Town Games und Team 17 das schräge kooperative Spiel „Overcooked!“ in einer kompletten Version.

Die auf den Namen „Overcooked! All You Can Eat“ getaufte Sammlung beinhaltet die Spiele „Overcooked!“ und „Overcooked! 2“ sowie alle veröffentlichten Inhalte. Natürlich bringt die Neuauflage auch grafische Verbesserungen mit sich, die ihr in einem neuen Trailer begutachten könnt.

Die Entwickler haben zudem „Overcooked!“ mit der „Overcooked! 2“-Engine ausgestattet. Das bedeutet unter anderem, dass ihr den ersten Teil auch im Online-Multiplayer erleben könnt. Wann „Overcooked! All You Can Eat“ für die Xbox Series X/S und PS5 erscheinen wird, ist noch nicht bekannt.