Dirt 5 – Ein Gameplay-Trailer der Xbox Series X-Version

Den neusten Trailer von „Dirt 5“ haben die Entwickler von Codemasters auf der Xbox Series X aufgenommen. Der Gameplay-Trailer soll das visuelle Upgrade und die Vorteile zeigen, die Spieler genießen können, wenn sie das Rennspiel auf der neuen Konsole aus dem Hause Microsoft spielen.

Neben optimierten Ladezeiten, wird der Titel mit bis zu 120 fps (frames per second /Bilder pro Sekunde) laufen. Digitale Rennfahrer die ihre Reise mit noch auf der aktuellen Konsolengeneration Xbox One beginnen, erhalten mit Smart Delivery die Möglichkeit, nach dem Wechsel auf die neue Konsolengeneration der Xbox Series S/X ein kostenloses Upgrade herunterzuladen und das Offroad-Rennspiel auch auf ihrer neuen Spielplattform zu genießen.

Rober Karp, DIRT 5 Development Director bei Codemasters, sagt: “Es ist kaum zu glauben, dass DIRT 5 schon in weniger als einem Monat sein Start auf der neuen Konsolengeneration feiern wird. Das Team hat einen unglaublichen Job gemacht und wir freuen uns, wenn Spieler erstmals die Lobby von DIRT 5 betreten können.“

Der Titel erscheint am 6. November 2020 für PC, Xbox One und PlayStation 4. Der Release für die neuen Xbox-Konsolen erfolgt am 10. November 2020. Der Titel unterstützt Xbox Smart Delivery. Eine Version für PlayStation 5 (noch dieses Jahr) und Google Stadia (erst 2021) soll später folgen. Die Homepage des Rennspiels findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen, Videos und Trailer findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

DIRT 5 | Xbox Series X Trailer [ESRB]

Quelle: Pressemitteilung