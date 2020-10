Das 2003 erschienene „Asterix & Obelix XXL“ erscheint heute als Romastered Edition für PC, Nintendo Switch, Xbox One und PlayStation 4. Diese überarbeitete Version bietet neben Verbesserungen in den Bereich Grafik, Sound und Gameplay, auch neue Elemente.

Wie gewohnt können Spieler zwischen den zwei unerschrockenen Galliern hin und her wechseln, je nachdem wie die Spielsituation es erfordert. Ob sie nun Obelix unglaubliche Stärke oder Asterix flinke Agilität nutzen. Zu den neuen Elementen gehören unter anderem die folgenden vier Spielmodi:

Der „Parkour“-Modus stellt die Geschicklichkeitauf die Probe stellt

Der „Countdown“-Modus für geschwindigkeitsliebende Spieler

Der „Extrem“-Modus ist für die ganz mutigen Gallier unter euch, die auf der Suche nach einer wahren Herausforderung sind

Der „Retro“-Modus ermöglicht den Wechsel zwischen der Grafik des Originalspiels und der Remastered-Version

Zudem gibt es vier unterschiedliche Skins für die beiden Helden. Gallier, Pirat, Badebekleidung und Legionär.

In der Geschichte von „Asterix & Obelix XXL“ kehren die beiden Helden nach einer erfolgreichen Jagd nach Wildschweinen zurück in ihr Dorf. Jedoch stellen sie schnell fest, dass das ganze Dorf in Flammen steht und die Bewohner allesamt verschwunden sind. Schuld an diesem Umstand sind natürlich die Römer. Deshalb müssen Asterix, Obelix und der treue Idefix schleunigst zur Rettungsmission aufbrechen – mit Zielen in der Normandie, Griechenland, Helvetia und Ägypten.

Asterix & Obelix XXL: Romastered – Launch Trailer

Quelle: Pressemitteilung