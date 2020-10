Mortal Kombat 11 Ultimate – Gameplay-Trailer zeigt Rambo in Action

Der neue Gameplay-Trailer von „Mortal Kombat 11 Ultimate“ rückt Rambo ins Rampenlicht. Warner Bros. Games und Entwicklerteam NetherRealm Studios haben den Action-Held-Klassiker natürlich dem Aussehen von Sylvester Stallone nachempfunden, der die Rolle seit 1982 spielt.

John J. Rambo, ein ehemaliger Soldat der Special Forces, tritt mit seinen einzigartigen Kampfkünsten dem „Mortal Kombat“-Universum bei. Dank seines ikonischen Feldmessers und seines Compoundbogens ist er dabei sowohl für den Nah- als auch für den Fernkampf bestens ausgerüstet.

Als Nahkampfexperte setzt Rambo auf üble Haken und kann außerdem auch auf seine Fallen vertrauen, die seine Gegner stets im Dunkeln tappen lassen. In Kombination mit seiner brutalen Stärke kann er sich so jedem Kämpfer entgegentreten, der sich ihm in den Weg stellt.

Rambo ist von STUDIOCANAL lizensiert und stellt einen spielbaren Kämpfer dar, der sich dem Charakteraufgebot am 17. November als Teil von „Mortal Kombat 11 Ultimate“ und dem Kombat-Pack 2 anschließt. Zusätzlich werden auch Charakter-Skin-Varianten inspiriert durch die Filme „Rambo“, „Rambo II – Der Auftrag“ und „Rambo III“ enthalten sein.

„Mortal Kombat 11 Ultimate“ erscheint ab 17. November 2020 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S, Nintendo Switch, PC and Google Stadia. Zusätzlich erhalten Besitzer von „MK 11“ und „MK 11 Ultimate“ und neue Käufer auf PS4 und Xbox One kostenlose Updates auf Versionen ihres Spiels für PS5 bzw. Xbox Series X / S.

Mehr über das Spiel findet ihr hier bei uns: KLICK! Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK!

MORTAL KOMBAT 11 – Gameplay Trailer Rambo Deutsch HD German (2020)

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung