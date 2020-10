Torchlight III – Launch-Trailer zum Release auf Nintendo Switch

Das Action-RPG „Torchlight III“ ist jetzt auch auf der Nintendo Switch erhältlich. Die Teams von Perfect World Entertainment und Echtra Games haben das Spiel bisher für PC, Xbox One und PlayStation 4 veröffentlicht. Spieler, die die Nintendo Switch-Version erwerben, erhalten exklusiv die Aschgraue Glitzerfee als Begleiter. Zusätzlich können Spieler auf der Switch den Touchscreen nutzen, um einfach durch die Menüs und ihr mit Beute gefülltes Inventar zu navigieren.

„Es ist an der Zeit, dass die Spieler sich auf der Nintendo Switch versammeln und die Front erobern“, sagt Max Schaefer, CEO von Echtra Games und Mitbegründer des Torchlight-Franchises. „Torchlight III ist ein unterhaltsames Abenteuer in einer epischen, sorgenfreien Welt mit unbeschwerten Themen, Monstern, Gegenständen und Charakteren, die alle unterhalten. Das Spiel passt perfekt auf die Nintendo Switch. Neue und erfahrene ARPG-Spieler können einfach einsteigen und können unzählige unterhaltsame Stunden in diesem Dungeon Crawler verbringen. An alle Nintendo Switch-Spieler, die Tiere lieben: Wir haben euch nicht vergessen. Wir hoffen, dass ihr die extrem süße und tödliche exklusive Aschgraue Glitzerfee so sehr mögt wie wir.“

„Torchlight III“ spielt über ein Jahrhundert nach den Ereignissen von „Torchlight II“, in dem die Spieler den Finsteren Alchemisten besiegten und das Herz des Netherfürsten im Uhrwerkkern versiegelten. Die Spieler brachten der Welt von Novastraia Frieden, aber nun sind die Netherim zurück und das Glutsteinimperium steht kurz vor dem Untergang. Um Novastraia zu retten, müssen die Spieler weise und mutig an der Front nach Ruhm, Ehre und neuen Abenteuern suchen.

Torchlight III - Launch-Trailer für Nintendo Switch

Quelle: Pressemitteilung