Destiny 2: Jenseits des Lichts – Neue Trailer zum Release

Diese Woche veröffentlichen die Entwickler von Bungie nicht nur die Next-Gen-Version von „Destiny 2“ auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S, sondern auch die Erweiterung „Jenseits des Lichts“. Es ist das neu Kapitel im „Destiny“-Universum und der erste Teil einer Trilogie an Erweiterungen, die ein neues Zeitalter in dem Spiel markieren. Zusätzlich zum Start der neuen Erweiterung erscheint mit der „Saison der Jagd“ eine neue Saison voller Inhalte, deren Story-Kampagne am 17. November beginnt.

Sowohl die „Saison der Jagd“ als auch das Addon „Jenseits des Lichts“ werden die Geschichte weitererzählen, in der die Hüter fortwährend dafür kämpfen, die Menschheit vor dem Untergang zu bewahren. In „Jenseits des Lichts“ entdecken Spieler die Mysterien Europas, während sie gegen Eramis, die Gefallenen-Kell der Dunkelheit kämpfen. Zielstrebig will sie die neue Macht der Stasis kontrollieren, um ihre ruchlosen Ziele voranzubringen. Währenddessen werden Hüter in der „Saison der Jagd“ an „Zorngeborenen-Jagd“-Events teilnehmen und Xivu Arath, die Schar-Göttin des Krieges, bekämpfen.

Next-Generation-Version von „Destiny 2“

Käufe von „Destiny 2: Jenseits des Lichts“ auf Xbox One werden via Smart Delivery kostenlos zur Xbox Series X|S übertragen (Jenseits des Lichts sowie die vorherigen Erweiterungen Festung der Schatten und Forsaken sind auch als Teil des Xbox Game Pass verfügbar). Käufe auf der PlayStation 4 werden kostenlos auf PlayStation 5 übertragen.

Auf den neuen Konsolen erwarten euch unter anderem schnellerer Ladezeiten und Generationen-übergreifendem Spielen. Die optimierte Version von Destiny 2 für Next-Gen-Konsolen wird am 8. Dezember veröffentlicht und beinhaltet Features wie 4K-Auflösung (Xbox Series X und PlayStation 5), 60 FPS, Sichtfeld-Regler und mehr (Xbox Series X|S und PlayStation 5).

Mehr über „Destiny 2“ hier bei uns (siehe hier) und auf den offiziellen Webseite von „Jenseits des Lichts “ (siehe hier) und „Saison der Jagd“ (siehe hier).

