Nioh 2 – „The Complete Edition“ erscheint im Februar für PC

Anfang 2020 veröffentlichten Koei Tecmo, Sony Interactive Entertainment und Entwickler Team Ninja das Action-Rollenspiel „Nioh 2“ auf der PlayStation 5. Fast ein Jahr später wird die PC-Version folgen. Diese erscheint als „The Complete Edition“ und zwar am 5. Februar 2021 auf Steam (siehe hier).

Die „Nioh 2 – The Complete Edition“ beinhaltet das Hauptspiel, sowie die drei Erweiterungen „Der Schüler des Tengu“, „Dunkelheit in der Hauptstadt“ und „Der erste Samurai“ (vor kurzem angekündigt). Außerdem wurde das Spiel für den PC optimiert. Wenn ihr die entsprechende Hardware habt, könnt ihr das Dark Fantasy-Action-RPG in 4K bei 120 FPS erleben. Hinzu kommen Ultra-Widescreen-Kompatibilität sowie HDR- und 144Hz-Monitor-Support.

„Wir sind den Hardcore-PC-Fans sehr dankbar, die geduldig auf eine Möglichkeit gewartet haben, Nioh 2 zu spielen“, meint Producer Fumihiko Yasuda. „Wir von Team NINJA arbeiten eifrig an der Fertigstellung von Nioh 2 – The Complete Edition und können es kaum erwarten, euch dieses packende Masocore-Game mit einer Menge an grafischen Anpassungsmöglichkeiten erleben zu lassen. Zieht eure Schwerter und entfesselt die Dunkelheit – am 5. Februar 2021 wartet ein gnadenloser Gegner auf euch.”

Zu Feier der Ankündigung von „Nioh 2 – The Complete Edition“ hat Koei Tecmo Europe einen neuen Trailer veröffentlicht, der die Feinde vorstellt, die zu Release auf die PC-Spieler warten. Der neue Trailer enthüllt außerdem den einzigartigen Valve-Helm, welcher nur Käufern der PC-Version zugänglich ist.

Der Vorgänger des Spiels gibt es derzeit mit 70% Rabatt auf Steam zu haben (siehe hier).

Nioh 2 – The Complete Edition Announcement Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung