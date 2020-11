Chronos: Before The Ashes – Explanation-Trailer erschienen

Bei „Chronos: Before The Ashes“ handelt es sich um das Prequel von „Remnant: From the Ashes“. THQ Nordic und das Entwicklerstudio Gunfire Games stellen das Action-Rollenspiel mit dem neuen Trailer etwas genauer vor. Der Titel basiert auf dem VR-Exklusiv-Titel „Chronos“ (2016 für Oculus Rift) und wurde von Gunfire Games stark überarbeitet und für alle Plattformen optimiert – auch ohne VR-Unterstützung.

Das Spiel erzählt die Vorgeschichte von „Remnant: From the Ashes“. Spieler stellen sich den Geheimnissen, den Herausforderungen und auch den Gefahren des Labyrinths – und nur die genaue Analyse des Kampfstils der Kontrahenten kann schließlich zum Triumph führen. Doch keine Sorge, der Tod nicht das Ende, sondern ein Teil der Reise des Helden.

„Chronos: Before The Ashes“ erscheint am 1. Dezember 2020 für PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch und Google Stadia. Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK!

Chronos: Before the Ashes - Explanation Trailer

Quelle: Pressemitteilung