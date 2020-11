Games with Gold – Diese Xbox-Spiele gibt es im Dezember 2020

Der letzte Monat des Jahres bricht bald ein und diesmal liefert Games with Gold Spiele für Xbox 360, Xbox One und Xbox Series X/S. So dürfen sich die Xbox Live-Mitglieder unter anderem auf „Saints Row: Gat out of Hell“ freuen, das dank Abwärtskompatibilität auf allen drei Generationen der Xbox-Konsolen spielbar ist. Außerdem hat Microsoft das klassische Point & Click-Adventure „The Raven Remastered“ dem „Games with Gold“-Programm hinzugefügt.

Die Spiele im Dezember 2020:

The Raven Remastered – 1. Dezember bis 31. Dezember (Xbox Series X /S, Xbox One)

Bleed 2 – 16. Dezember bis 15. Januar (Xbox Series X/S, Xbox One)

Saints Row: Gat out of Hell – 1. Dezember bis 15. Januar (Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S )

Stacking – 16. Dezember bis 31. Dezember (Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S)

Xbox-Spiele mit „Games with Gold“ im November 2020

Aragami: Shadow Edition – 1. bis 30. November (Xbox One)

Swimsanity! – 16. November bis 15. November (Xbox One)

Full Spectrum Warrior – 1. bis 15 November (Xbox 360 / Xbox One)

Lego Indiana Jones – 16. bis 30. November (Xbox 360 / Xbox One)

