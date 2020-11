Martha Is Dead – Psychothriller kommt auch für Next-Gen

2019 kündigte Wired Productions zusammen mit dem Entwicklerstudio LKA den First-Person-Psychothriller „Martha Is Dead“ an. Damals sollte das Spiel noch dieses Jahr erscheinen, und zwar für PC, Xbox One und PlayStation 4. Mittlerweile hat sich der Release in das nächste Jahr verschoben. Zudem erscheint der Titel nicht nur für die drei genannten Plattformen, sondern auch für Xbox Series X und PlayStation 5.

„Jetzt, da die Spieler bereits die Konsolen der nächsten Generation in den Händen halten, wird es spannend zu beobachten sein, wie Martha is Dead sowohl auf PlayStation- als auch auf Xbox-Geräten Gestalt annimmt“, so Leo Zullo, Geschäftsführer von Wired Productions. „Das Spiel baut auf dem charakteristischen Stil der tiefgründigen, vielschichtigen Erzählungen des Entwicklers LKA auf und war immer als Multiplattform-Titel gedacht, der beeindruckend präsentieren wird, was ein Indie-Studio mit Next-Gen-Hardware alles erreichen kann.“

„Martha Is Dead ist für LKA ein großer Schritt nach vorn“, so Luca Dalco, Gründer & Leiter von LKA. „Das Spiel vereint in sich die Leistungsfähigkeit von PC und Next-Gen-Konsolen sowie alles, was wir aus der Entwicklung von The Town of Light gelernt haben. Martha is Dead ist eine Evolution des psychologischen Storytellings, und wir sind bestrebt, eine fesselnde, überzeugende und ungewöhnliche Welt voller Twists zu schaffen, in die Spieler 2021 eintauchen können.“

In „Martha is Dead“, das auf der Unreal Engine 4 entsteht, setzt das Entwicklerteam auf eine komplexe Geschichte in einer realen Umgebungen mit einem Mix aus Geschichte, Aberglaube und psychologischer Not. Der Titel spielt 1944 in der Toskana. Als sich der Konflikt zwischen Achsenmächten und den Alliierten immer weiter verschärft, wird die geschändete Leiche einer ertränkten Frau entdeckt. Ihre Zwillingsschwester, die junge Tochter eines deutschen Soldaten, verarbeitet das Trauma ihres Verlusts, während die Wahrheit um den Mord weiter mit mysteriöser Folklore vertuscht wird und das Grauen des Kriegs immer greifbarer wird.

Das Spiel ist bereits auf Steam zu finden (siehe hier). Die Homepage findet ihr hier: KLICK!

Martha is Dead : Remembrance Trailer ⚰️ | 4K | PC | Xbox Series X | PlayStation 5

Quelle: Pressemitteilung