DOOM Eternal – Die Nintendo Switch-Version erhält einen Release-Termin

Lange mussten die Nintendo Switch-Spieler auf eine Umsetzung des Ego-Shooters „DOOM Eternal“ warten. Zwar wurde der Titel damals für die Konsole aus dem Hause Nintendo angekündigt, jedoch gab es keinen konkreten Termin. Es hieß bislang nur, dass „DOOM Eternal“ nach der Veröffentlichung der PC-, Xbox One- und PlayStation 4-Version für die Nintendo Switch erscheinen wird.

Bethesda und id Software konnten nun bekannt geben, dass „DOOM Eternal“ am 08. Dezember 2020 als digitaler Download erscheinen wird. Die Umsetzung für die Switch wurde in Zusammenarbeit mit Panic Button entwickelt. Das Studio entwickelte unter anderem die Nintendo Switch-Ports für „DOOM“, „Wolfenstein II: The New Colossus“ und „Wolfenstein: Youngblood“ gehen.

Die Switch-Version von „DOOM Eternal“ nutzt die gyroskopische Steuerung der Konsole für das Zielen mit Bewegungssteuerung. Mit dieser Funktion könnt ihr die Dämonen präziser in die Hölle zurück befördern. Des Weiteren ist ein 2v1-Multiplayer-Modus mit an Bord.

Wer sich gerne die Umsetzung aus dem Hause Panic Button anschauen möchte, der kann sich den neuen Trailer ansehen, den wir unter diesen Zeilen eingebunden habe.