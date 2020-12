The Good Life – The Irregular Corporation publisht das Freestyle-RPG von SWERY und White Owls

Das kreative Werk von Hidetaka „Swery 65“ Suehiro und White Owls Inc. namens „The Good Life“, wurde im Jahre 2018 erfolgreich via Kickstarter finanziert. Mehr als 12.000 Unterstützer fand das Projekt zur damaligen Zeit. Wie die Entwickler nun bekannt gaben, wird The Irregular Corporation (Murder By Numbers, PC Building Simulator) das kommende Freestyle-RPG publishen.

In „The Good Life“ übernehmt ihr die Rolle der New Yorker Fotografin Naomi, zu einem Zeitpunkt, an dem sie ihr Leben in das ruhige, ländliche Städtchen Rainy Woods in England verschlägt. Oberflächlich betrachtet scheint es so, als würden alle in dem Örtchen ein gutes Leben führen. Als Naomi jedoch beginnt, ihre Schulden durch Fotografie und und seltsame Gelegenheitsjobs abzubezahlen merkt sie bald, dass in der “glücklichsten Stadt der Welt” nicht alles ist, wie es scheint. Gestaltenwandler sind nur der Anfang der Mysterien, die Naomi in „The Good Life“ enthüllen muss.

Im Sommer 2021 soll „The Good Life“ das Licht der Welt erblicken. Bislang ist bekannt, dass das Spiel für den PC und Nintendo Switch sowie für die Konsolen aus dem Hause Microsoft und Sony erscheinen wird. Des Weiteren gibt es einen neuen Trailer, der neue Spielszenen bereithält.

Quelle: Pressemitteilung