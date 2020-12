The King of Fighters XV – Erster Teaser-Trailer veröffentlicht

SNK gewährte am vergangenen Donnerstag einen kleinen Einblick in „The King of Fighters XV“, den neusten Ableger des rund 26 Jahre alten Kampfspiel-Franchise, und enthüllte gleichzeitig fünf Charaktere, die abermals in den Ring steigen werden. Mit dabei sind unter anderem Kyo und Benimaru, sowie Shun’ei, der erstmals in „The King of Fighters XIV“ einen Auftritt hatte.

Des Weiteren sprechen im Teaser-Trailer KOF-Producer Yasuyuki Oda und Creative Director Eisuke Ogura über das Spiel selbst. Oda und Ogura bezeichnen das neue Spiel als SNKs „bisher ambitioniertestes KOF”, auf das das Team sehr stolz sei.

„Die Art und Weise, wie die Teams in KOF XV zusammengesetzt sein werden, unterscheidet sich sehr von KOF XIV“, meint Ogura. „Im nächsten Jahr werden wir dazu regelmäßig Informationen veröffentlichen, bis dahin wünschen wir den Fans viel Spaß beim Erträumen ihrer Lieblings-Teams.“

Weitere Details zu „The King of Fighters XV“ folgen am 07. Januar 2021. An diesem Tage möchte SNK außerdem Informationen zum dritten Season Pass für das Beat ’em up „Samurai Shodown“ bekannt geben.

Teaser-Trailer

KOF XV|Teaser Trailer (short ver.)

Teaser mit Kommentaren von Yasuyuki Oda und Eisuke Ogura

[ENG] KOF XV | Teaser Trailer

