Barotrauma: The Uncharted Depths – Trailer zum veröffentlichten Update

Das Early Access-Spiel „Barotrauma“ zur Wochenmitte ein neues Update erhalten. Das auf den Namen „The Uncharted Depths“ getaufte Update, schickt euch noch weiter in die Tiefen. FakeFish, Undertow Games und Daedalic Entertainment haben zudem einen neuen Trailer veröffentlicht.

Mit dem neuen Update und den damit hinzukommenden Missionsarten, wie erkundbaren Höhlen, Bergbau und dem Aufstellen von Signalen, werden die Herausforderungen laut eigenen Angaben der Entwickler noch tödlicher. In den Tiefen erwartet euch eine Höhle, in der Unterwasserkreaturen samt ihren schleimigen Nestern auf die Taucher warten. Das bedeutet auch, dass ihr das U-Boot verlassen müsst.

Auch neue Kreaturen finden den Einzug in „Barotrauma“. Als Beispiel wurde der „Gratling“ genannt. Hierbei handelt es sich um die erste Kreatur in „Barotrauma“, die dank Fernattacken in der Lage ist, die Hülle des U-Boots zu durchstoßen und Crewmitglieder aufzuspießen – oder auch einen pflanzenartigen Organismus, der sich in den Ballasttanks einnistet und von dort aus droht, das gesamte Schiff zu übernehmen.

„The Uncharted Depths“ bringt natürlich noch allerhand Neuerungen und Überarbeitungen mit sich. Die gesamten Patchnotes findet ihr auf Valves Distributionsplattform Steam. Dort könnt ihr das Spiel derzeit auch mit einem Rabatt in Höhe von 50% erwerben.

"The Deep Sea of Europa" - Barotrauma: Uncharted Depths Update Spotlight

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung