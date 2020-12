Monster Hunter Rise – Trailer zeigt neue Monster und Jagdgebiete, Demo im Januar 2021

Im nächsten Jahr dürfen die Nintendo Switch-Spieler unter euch erneut auf Monsterjagd gehen. Was euch in den kommenden „Monster Hunter Rise“ erwartet, verrät ein neuer Trailer, den Capcom zum Wochenende veröffentlichte.

In den Mittelpunkt des Videos rücken zwei komplett neue Monster, die bislang noch nicht in einem Teil der Serie zu sehen waren. Hierbei handelt es sich um den Bishaten, der Kakifrüchte in seinem Magen lagert, um diese dann auf die Beute zu schleudern. Bei dem zweiten Monster handelt es sich um den aquatischen Leviathan namens Somnacanth. Im Video wurden zudem neue Story-Details zu den rätselhaften „Randale“-Ereignissen bekanntgegeben. Informationen hierzu möchte Capcom in den nächsten Monat mit den Fans der Serie teilen.

„Monster Hunter Rise“ erscheint am 26. März 2021 für die Nintendo Switch. Wer das Spiel vor dem Kauf testen möchte, der kann sich im nächsten Monat eine Demo auf die Konsole herunterladen. Einen konkreten Termin, wann die Demo erscheint, gibt es jedoch noch nicht.

Monster Hunter Rise - Game Awards 2020 Trailer

Quelle: Pressemitteilung