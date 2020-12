Century: Age of Ashes – Drachenreiter-Multiplayer-Spiel angekündigt

Kurz vor dem Wochenende kündigte Entwickler Playwing das Free-to-Play Mehrspieler-Luftschlachtenspiel „Century: Age of Ashes“ an. Das 30-köpfige Entwicklerteam plant derzeit einen den Early Access-Start für Februar 2021. Dann können Spieler in den teambasierten kompetitiven Arena-Shooter begeben.

In dem Spiel werden Spieler zum Drachenreiter und wählen eine von drei Klassen, die alle unterschiedlichen Fähigkeiten und Drachen bieten. Zusammen mit anderen Drachenreitert tritt man dann als Team an und lässt Feuer auf die Widerschacher regnen. Es stehen folgende Spielmodi zur Auswahl: Gemetzel (Team Deathmatch), Überleben (6v6v6 – Last Team Standing) und Gates of Fire (Capture the Flag).

„Unser Wunsch ist es, Fantasy-Fans mit Century: Age of Ashes endlich ein Actionspiel mit Drachen anzubieten – ein episches, rasend schnelles und immersives Spiel, mit denkwürdigen Kämpfen und Verfolgungsjagden“, so der Art-Director des Spiels, Pascal Barret.

Im Januar 2021 soll eine Closed-Beta stattfinden, für die ihr euch auf der Steam-Seite des Spiels (siehe hier) anmelden könnt. Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK!

Century: Age of Ashes | Announcement Trailer

Quelle: Pressemitteilung