Bloodstained: Ritual of the Night – Retro-Modus und Kingdom-Crossover

Für die Spieler des Action-Plattformers „Bloodstained: Ritual of the Night“ bieten 505 Games und Entwickler ArtPlay jetzt neue Inhalte. Ab heute ist ein Classic-Modus und „Kingdom“-Crossover auf Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC (Steam) verfügbar.

Bloodstained: Ritual of the Night – Retro/Classic-Modus

Der neue/alte Modus, der während der Kickstarter-Kampagne zu „Bloodstained“ angekündigt wurde, kann über die Option „Extra Modes“ im Hauptmenü aktiviert werden. Wenn der Modus aktiviert ist, wird Miriam nur mit einem Schwertschwung ausgestattet in eine Welt im 8-Bit-Look geschickt.

Miriam muss erneut die dämonische Burg betreten, um Gebel zu stellen, und fünf erschütternde Stufen mit fünf Unter-Bossen überleben, die ihr dabei im Weg stehen. Nach Abschluss des Classic Mode werden die Spieler abhängig von Zeit, Punktzahl und Anzahl der Tode in den drei Schwierigkeitsgraden bewertet – man sollte also auf jeden Fall Miriams Spezialmoves wie Rutschen, Rückschritt und Rückwärtssalto effektiv einsetzen.

Bloodstained: Ritual of the Night – Kingdom Crossover

Die Publisher Raw Fury und 505 Games haben letztes Jahr gemeinsam die beliebten Charaktere aus dem Spiel (Miriam, Zangetsu, Gebel und Alfred) ins Spiel „Kingdom: Two Crowns“ geholt. Jetzt tun sie sich wieder zusammen, um die Welten von „Kingdom: Two Crowns“ und „Bloodstained“ erneut zu verschmelzen. Der Inhalt, der dementsprechend „Kingdom“-Crossover genannt wird, enthält einen neuen Bereich, der die Pixelkunst-Ästhetik von „Kingdom“ einfängt. Spieler treffen auf einen neuen Boss, den Archer Familiar Shard, und können ein neues Ausrüstungsobjekt für den Kopf finden: die Krone, die gegen Gold den Schaden reduziert.

„Für mich wurde durch die Zusammenarbeit mit Koji Igarashi, dessen Design mich über Jahre beeinflusst hat, ein Traum wahr. Es versteht sich also von selbst, dass wir uns die Gelegenheit, mit dem Bloodstained-Universum zu arbeiten, nicht entgehen lassen konnten“, so Gordon Van Dyke, Gründer und Game Director von Stumpy Squid.

„Wir arbeiten weiterhin mit vollem Einsatz daran, unseren Fans neue Möglichkeiten zu geben, Bloodstained zu erleben, und unsere Zusammenarbeit mit Raw Fury über die letzten beiden Jahre hat unsere beiden Welten geöffnet“, so Koji Igarashi, Gründer von Artplay. „Neben dem Kingdom: Two Crowns-Crossover starten wir jetzt auch den Classic Mode, ein neues Gameplay-Erlebnis, das einen Nostalgieschub liefert, nach dem sich viele unserer Fans sehnen.“

Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK!

