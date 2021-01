Persona 5 Strikers – Trailer zeigt jede Menge Action und neue Szenen aus dem Spiel

Atlus und die beiden Entwicklerstudios P-Studio und Omega Force präsentieren einen neuen Trailer zum kommenden Hack’n’Slash-RPG „Persona 5 Strikers“, das am 23. Februar für PlayStation 4, Nintendo Switch und digital auf Steam veröffentlicht wird. Der neue Trailer zeigt die Phantomdiebe in Aktion. Neben actionreichen Szenen, dürft ihr einen Blick auf die Metaverse-Dungeons, die es zu erkunden gilt.

Das Spiel erzählt eine komplett neue Geschichte, die rund sechs Monate nach den Ereignissen des Hauptspiels „Persona 5“ einsetzt. So müssen die Phantomdiebe unerwartet eine grassierende Verderbnis zurückschlagen, die sich in diversen japanischen Städten manifestiert hat. Auch in „Persona 5 Strikers“ gilt es die Herzen derjenigen läutern, die im Zentrum dieser Krise gefangen genommen wurden.

Die Konsolen-Version von „Persona 5 Strikers“ erscheint auch als limitierte Auflage. Diese Version könnt ihr unter anderem bei Amazon.de (Affi-Link) vorbestellen. Diese Edition enhält eine Digitale Bonus-App mit Soundtrack mit über 40 Songs, digitales Artbook und Blick-hinter-die-Kulissen-Video.