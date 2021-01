Samurai Shodown – Release-Termin für Xbox Series X/S

Im September 2020 kündigte SNK Corporation eine Next-Generation-Version des waffenbasierte Kampfspiel „Samurai Shodown“ für Xbox Series X/S an. Heute folgte die offizielle Bekanntgabe des Release-Termin dieser Version, die mit flüssigen 120 FPS laufen soll. So erscheint das im historischen Japan angesiedelte Spiel am 16. März 2021 für die neuste Konsole von Microsoft.

Besitzer einer Spielversion für die vorherige Konsolengeneration können das Spiel ohne zusätzliche Kosten über Smart Delivery auf ihrer Series X|S genießen. Gekaufte DLCs sind ebenso übertragbar.

Des Weiteren werden die Verantwortlichen in Zusammenarbeit mit Koch Media eine physische Edition (Box Version) zum gleichen Zeitpunkt veröffentlichen. Diese beinhaltet folgende Zusatzinhalte: Der Season Pass 1 inklusive vier Charaktere und einem Kostüm. Außerdem schließt sich der neue Charakter Cham Cham der Charakter-Auswahl an, sobald der dazugehörige DLC erschienen ist. Die physische Version wird über teilnehmenden Läden sowie Online-Händler erhältlich sein und wie die digitale Edition 54,99 Euro (UVP) kosten.

Quelle: Pressemitteilung