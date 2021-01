Two Point Hospital: Jumbo Edition für Konsolen angekündigt

Das Krankenhaus-Tycoon-Spiel „Two Point Hospital“ ist seit 2018 auf PC und seit 2020 für Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch erhältlich. Seit dem Release haben SEGA und das Entwicklerteam von Two Point Studios mehrere neue Inhalte in Form von DLCs veröffentlicht. Jetzt wurde bekannt gegeben, dass am 5. März 2021 eine „Jumbo Edition“ für Konsolen erscheinen wird.

Die „Two Point Hospital: Jumbo Edition“ wird auf PlayStation 4 und Nintendo Switch sowohl digital als auch physisch und auf Xbox One (nur digital) erhältlich sein. Die „Jumbo Edition“ wird auch auf der Xbox Series X/S und PlayStation 5 über Abwärtskompatibilität spielbar sein.

Inhaltlich umfasst dieses Komplettpaket das Basisspiel und vier Erweiterungen (Bigfoot, Pebberly Island, Unheimliche Begegnungen und Off the Grid) sowie zwei Item-Packs, die insgesamt 27 Krankenhäuser, 189 Krankheiten und jede Menge Items zum Platzieren in den digitalen Krankenhäusern bieten. Jede Erweiterung bringt die Spieler in neue Gebiete, wo sie sich regionsspezifischen Krankheiten und Herausforderungen stellen müssen. Fans, die „Two Point Hospital“ bereits auf Konsolen besitzen, können die neuen Inhalte (auch einzeln) digital erwerben.

Weitere Informationen findet ihr auf der Homepage des Spiels

Quelle: Pressemitteilung