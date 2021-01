Olija – Ein Story-Trailer zum nahenden Release des Fantasy-Adventures

In einer Woche erscheint das 2D-Action-Abenteuer „Olija“ für PC, Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch. Devolver Digital und Entwicklerteam Skeleton Crew Studio liefern mit dem neuen Trailer weitere Einblicke in die Action-Fantasy-Geschichte. Im Trailer ist unter anderem zu sehen, welche katastrophalen Umstände den mittellosen Lord Faraday ereilten und wie sich sein Schicksal nach einer zufälligen Begegnung mit der rätselhaften Lady Olija gewendet hat.

Das Spiel erscheint am 28. Januar 2021 für die genannten Plattformen. Dann könnt ihr die seltsame Welt Terraphage und ihre Bewohner erleben. Die Homepage von „Olija“ findet ihr hier: KLICK! Auf Steam könnt ihr eine kostenlose Demo-Version herunterladen (siehe hier).

Olija - Story Trailer

