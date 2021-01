Journey to the Savage Planet erscheint Ende Januar auf Steam und GOG

In dem First-Person-Adventure „Journey to the Savage Planet“ schlüpft ihr in die Rolle eines Mitarbeiters von Kindred Aerospace. Das “viertbeste interstellare Explorationsunternehmen” hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Planeten namens „AR-Y 26“ zu Erkunden. Eure Aufgabe ist es, die fremde Flora und Fauna zu erforschen und zu katalogisieren, um festzustellen, ob dieser Planet für die menschliche Besiedlung geeignet ist.

Das Spiel erschien im vergangenen Jahr für die Konsolen und für den PC. Die Entwickler der Typhoon Studios und Publisher 505 Games gingen auf dem PC allerdings den zeitexklusiven Weg über den Epic Games Store. Bereits in der nächsten Woche werden weitere, digitale Plattformen mit „Journey to the Savage Planet“ versorgt.

Wie 505 Games mitteilte, erscheint das Spiel am 28. Januar 2021 für Valves Distributionsplattform Steam und komplett DRM-frei über GOG. Einen passenden Trailer könnt ihr unter diesen Zeilen sehen.

Journey to the Savage Planet Steam Announce Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: 505 Games