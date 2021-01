Olija – Animierter Launch-Trailer zum PC- und Konsolen-Release

In ein paar Tagen werden Devolver Digital und Entwicklerteam Skeleton Crew Studio das 2D-Action-Abenteuer „Olija“ veröffentlichen. Um auf den Release einzustimmen, haben die Verantwortlichen jetzt zusammen mit Wizz und CRCR einen animierten Launch-Trailer präsentiert.

In dem Spiel werden ihr eine Geschichte über Faraday erleben, einem Mann, der Schiffbruch erlitt und nun in dem geheimnisvollen Land Terraphage gefangen ist. Bewaffnet mit einer legendären Harpune versuchen er und andere Schiffbrüchige, dieses feindliche Land zu verlassen und in ihre Heimat zurückzukehren. Durch abenteuerliche Erkundungen, Erzählungen und Kämpfe entdeckt ihr die seltsame Welt und ihre Bewohner. Unter ihnen befindet sich auch Olija, eine enigmatische Dame der sich Faraday über den Lauf der Zeit zunehmend verbunden fühlt.

„Olija“ erscheint am 28. Januar 2021 für PC, Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch. Die Homepage von „Olija“ findet ihr hier: KLICK! Auf Steam könnt ihr eine kostenlose Demo-Version herunterladen (siehe hier). Weitere Informationen und Trailer findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

Olija - Launch Trailer

Quelle: Pressemitteilung